Ancelotti in conferenza, la gag con il giornalista è esilarante

MADRID - Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza alla vigilia del match contro il Girona, in programma domani alle 19:30 all'Estadi Montilivi e valevole per la trentunesima giornata della Liga. Prima di rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, Ancelotti è stato protagonista di una gag esilarante con un giornalista. L'allenatore dei Blancos ha infatti anticipato tutti, rivolgendo per primo una domanda ai giornalisti: "Ho una domanda per voi. Che numero di conferenza stampa è oggi la mia in stagione?". Un giornalista risponde: "La numero 101". Ancelotti gli risponde: "La 101? Molto bene, sei preparato. Andiamo avanti (ride)".