Real Madrid, Ancelotti è una furia contro Militao: "Deve svegliarsi"

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Crollo del Real Madrid allo stadio 'Anoeta': i 'Blancos' escono sconfitti per 2-0 in terra basca contro la Real Sociedad e devono ormai dire addio a ogni speranza di rimonta sul Barcellona ormai lanciato verso il titolo. Protagonista, in negativo, della sconfitta del Real è il difensore brasiliano Militao il cui macroscopico errore ha deciso la partita: il numero 3 ha sbagliato il controllo e, dopo essere scivolato, ha effettuato un retropassaggio suicida che ha messo in difficoltà Courtois e spalancato la porta a Kubo, abile ad approfittare dell'errore. Una leggerezza che è costata carissima al Real e che ha irritato l'allenatore dei 'Blancos', Carlo Ancelotti.