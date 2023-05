Messi, Xavi sul caso con il Psg: "Non so cosa dire"

BARCELLONA - Continua a far discutere il caso Messi , sospeso per due settimane dal Psg dopo il suo viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. La decisione, che potrebbe portare ad un mancato rinnovo del contratto per la prossima stagione con il club francese, ha scatenato commenti e voci sul futuro dell'argentino.

Xavi sul caso Messi

La notizia ha avuto un forte eco in Spagna. in particolare al Barcellona dove si sogna il ritorno di Messi. Sulla questione, però, Xavi ha preferito non commentare. Dopo la vittoria contro l'Osasuna, il tecnico blaugrana si è espresso così: "Non so cosa dire. Attualmente sono troppo impegnato qui per dare un'opinione su un altro club e un altro giocatore. In questo caso, con Leo, non so cosa sia successo. Non conosco la situazione, quindi non posso esprimere la mia opinione".