Barcellona, che caos: "Nessuna multa dall'Agenzia delle Entrate"

BARCELLONA (SPAGNA) - Non c'è pace per il Barcellona. Il club blaugrana, a un passo dal 27° titolo di campione di Spagna, deve far fronte a un nuovo polverone alzatosi nelle ultime ore, complice un articolo pubblicato da 'El Confidencial'. Dalle colonne del quotidiano iberico emerge che l'Agenzia delle Entrate spagnola avrebbe sanzionato il club del presidente Joan Laporta per 15,7 milioni di euro dopo aver indagato su presunte irregolarità nel trasferimento di auto a marchio Audi ai membri della sua squadra. Il quotidiano scrive inoltre che il club non avrebbe dichiarato il pagamento dei voli charter ai suoi giocatori e avrebbe contabilizzato erroneamente i compensi ricevuti dall'attaccante Arda Turan e il centrocampista Alex Song dopo aver lasciato la Spagna.