Liga, Muriqi mette il Valencia nei guai: salvezza a rischio

MAIORCA (Spagna) - Il turno infrasettimanale della settimana vede complicarsi la situazione del Valencia , messo nei guai dall'ex Lazio Muriqi . Un suo gol, al 64', decide il match casalingo contro il Maiorca, che vince 1-0 e mette in difficoltà la squadra di Baraja: a due giornate dal termine del campionato resta ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere . Il Valencia è ora a 40 con sole due lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto.

Trionfo Osasuna, lotta per la Conference

Colpo dell'Osasuna che vince per 2-0 contro l'Atheltic Bilbao e lo raggiunge a quota 50 punti. Decidono la sfida le reti Ante Budimir e Torrò. I baschi accendendo la lotta per un posto in Conference League, in cui è coinvolto anche il Siviglia che punta, però, anche ad una qualificazione in Champions nel caso vincesse la finale di Europa League contro la Roma.