"Atletico Madrid, sviluppi sul futuro di Morata: i dettagli"

Sviluppi sul futuro di Morata: i dettagli

Secondo quanto riportato da As, Morata sarebbe vicino al rinnovo di contratto con l'Atletico Madrid, visto che l'accordo tra le parti andrà in scadenza. Il club non vuole privarsi di un calciatore così importante che in campionato ha realizzato 13 reti in 35 partite. Possibile che l'Atletico sia pronto a offrirgli almeno due o tre anni di contratto, con Morata che accetterebbe una riduzione dell'ingaggio. Intanto, la Juventus avrebbe posto il mirino su un altro calciatore dell'Atletico Madrid.