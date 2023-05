Il nuovo Real delle stelle di Ancelotti: Kane prima di Mbappe?

L’ anno scorso fu un mercato più o meno in sordina: 80 milioni per Tchouameni , lo svincolato Rüdiger e la conferma più o meno in toto di un blocco che aveva appena vinto Liga e Champions League, con la sola eccezione che fu la partenza di Casemiro. Questa, però, sarà l’estate degli investimenti pesanti, quelli che riporteranno i Blancos a essere Galácticos dopo un anno in cui comunque la squadra guidata da Carlo Ancelotti ha vinto Supercoppa Europea , Mondiale per club e Coppa del Re.

Un Real Madrid in stile inglese

Il primo sarà Jude Bellingham (19), eletto miglior giocatore della Bundesliga con il Borussia Dortmund e chiamato a essere l’erede di giocatori come Kroos e Modric che si avviano verso la fine della loro carriera. Per il centrocampista inglese il Real spenderà una cifra notevole: 150 milioni di euro. Inevitabile per far fuori la concorrenza delle squadre di Premier che seguivano il talento del Dortmund e che avrebbero voluto riportarlo a casa. Il fascino del Real ha poi fatto il resto. L’altro è un giocatore decisamente più navigato: Harry Kane (29). Benzema ha ancora un anno di contratto, ma il Real non ha mai guardato in faccia a nessuno, da Iker Casillas a Sergio Ramos, passando per Cristiano Ronaldo. Gratitudine sì, ma viene sempre prima il futuro del club. Gli infortuni che quest’anno ha avuto l’ultimo Pallone d’Oro costringono la dirigenza a trovare un degno sostituto. Roberto Firmino (31), che arriverebbe da svincolato, è un’idea che gira tra le mura di Valdebebas, ma l’attaccante inglese è garanzia di gol. È in scadenza nel 2024 e per cederlo il Tottenham ha chiesto 100 milioni, una cifra che il Real non ha mai speso per un giocatore di quasi 30 anni. Resta comunque la prima scelta per un attacco che dovrà inevitabilmente essere rinforzato viste le partenze di Mariano Díaz, Asensio e probabilmente Hazard, a patto che si trovi un acquirente per il fu talento belga.

Mbappè, obiettivo per il 2024

Poi, tra un anno e dopo che Kylian Mbappé (24) avrà compiuto il suo contratto con il Psg, oltre che aver giocato l’Olimpiade di Parigi, si potrà tornare all’attacco per il francese. Il fuoriclasse di Bondy rimarrà ancora una stagione al Psg, come per sua stessa ammissione, ma da gennaio potrà cominciare a trattare con un altro club. Il sogno Real Madrid resta intatto, ma Florentino Perez non può e non vuole commettere lo stesso errore dell’anno scorso, ovvero quello di non far mettere nero su bianco l’accordo. L’esplosione di Vinicius fa sì che il Real abbia il coltello dalla parte del manico e la fascia sinistra coperta. Il tormentone, almeno per qualche mese, non si ripeterà, ma per l'anno prossimo a Madrid sono fiduciosi che Mbappé possa finalmente indossare la camise ta blanca.