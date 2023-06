Reina non si ferma: ufficiale il rinnovo con il Villarreal

Villarreal, ufficiale il rinnovo di Reina

Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club spagnolo sul proprio sito: "Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo di rinnovo del contratto con Pepe Reina, che continuerà ad essere legato al club per la stagione 2023/24. L'esperto portiere, tornato al Villarreal la scorsa estate, ha giocato un totale di 32 partite nell'ultima stagione: 22 in Liga, 7 in UEFA Europa Conference League e 3 in Copa del Rey. Come se ciò non bastasse, Pepe Reina ha giocato la sua 1.000esima partita ufficiale da professionista nella scorsa stagione. Il club gli ha reso un tributo speciale per aver raggiunto questo impressionante traguardo prima della partita contro il Cádiz CF".