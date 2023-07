Isco, clamorosa rivelazione su Monchi: "Mi ha messo le mani al collo"

SIVIGLIA (Spagna) - E’ rimasto in silenzio per cinque anni, ma ora Isco torna a parlare. Il centrocampista ha rilasciato un’intervista a Marca per raccontare la sua verità. E le parole del giocatore svelano un clamoroso conflitto con l’ex direttore sportivo della Roma Monchi.

Il confronto con Monchi

“A ridosso della finestra del mercato invernale - racconta il giocatore spagnolo - i dirigenti del Siviglia hanno chiamato il mio procuratore per trovare una via d'uscita per me, senza prima discuterne con me. Appena l'ho saputo sono andato a parlare direttamente con Monchi. Gli ho detto: "Non so cosa sta succedendo, ma sii onesto con me e troveremo una soluzione senza problemi"

L’accusa di Isco

"Volevo solo conoscere i pensieri del club - continua il giocatore - ma dopo quella conversazione Monchi cominciò a dire che volevo andarmene, cosa che non era vera, e iniziò a chiamare tutti i giorni sia me che il mio avvocato, molestandoci per firmare la risoluzione. Allora sono andato di nuovo a parlargli: "Guarda Monchi, non sei sincero con me o con le persone alle quali dici queste cose. Io voglio restare e tu continui a dire che voglio andarmene. Poi tra me e lui c'è stato un vero e proprio scontro”.

La lite tra Monchi e Isco

"Alla fine gli ho detto che era la persona più ingannevole che avessi mai incontrato nel mondo del calcio - ammette Isco - e lui mi ha attaccato. Mi è venuto incontro, mi ha afferrato per il collo, ci hanno dovuto separare. A quel punto, ho deciso di andarmene perché non mi sarei sentito a mio agio in un club dove il direttore sportivo mi aggredisce e nessuno parla, o quanto meno si scusa. Così ho stracciato il mio contratto e me ne sono andato da Siviglia”.