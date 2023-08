Il nuovo pullman del Siviglia scatena i tifosi della Roma sui social

GUADALAJARA (MESSICO) - Due mesi dopo ancora brucia ai tifosi della Roma il ricordo della finale di Europa League persa ai calci di rigore contro il Siviglia a Budapest. E a far tornare alla mente al popolo giallorosso la 'maledetta' notte del 31 maggio scorso alla 'Puskas Arena' ci ha pensato in queste ore proprio il club spagnolo, impegnato in una tournée in Messico.