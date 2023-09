Barcellona, la rosa è corta: non accadeva da 30 anni

Un dato che fa rilfettere tanti, addetti ai lavori compresi. Il Barcellona ha chiuso il mercato estivo con gli arrivi di Joao Cancelo e Joao Félix in prestito e con le partenze di Ansu Fati, Eric Garcia, Kessie, Abde e Clément Lenglet, lasciando una rosa con soli 19 giocatori a disposizione di Xavi. Un dato non incoraggiante e se si guarda indietro nel tempo, non c'erano così pochi giocatori in prima squadra dalla stagione 1993/94, con il tecnico blaugrana che adesso dovrà fare molta attenzione alle scelte di chi andrà in campo, visto che la stagione offrirà ben quattro competizioni. Il motivo della rosa corta è spiegato nella difficile situazione finanziaria del club, ma un aiuto, Xavi lo avrà dalla cantera, visto che si aggregheranno al gruppo i promettenti Lamine Yamal e Fermín López.