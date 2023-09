Ter Stegen e la frase che preoccupa il Barcellona: "Mi preparo a finire la carriera"

Non tutti riescono ad abbandonare il calcio dopo la fine della carriera. C'è chi rimane in una società come dirigente, c'è chi studia per diventare allenatore, direttore sportivo, procuratore e chi più ne ha, più ne metta. Forse però, c'è una eccezione che risponde al nome di Marc Andre Ter Stegen, portiere del Barcellona che ha parlato a Spox e GOAL in una lunga intervista.