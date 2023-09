Liga, il Girona è terzo: battuto il Granada, quarta vittoria di fila

Il Girona non si ferma più. La squadra allenata da Michel è la vera sorpresa di questo inzio de LaLiga e, nella quinta giornata, ha trovato la quarta vittoria consecutiva battendo il Granada per 4-2. Con questo successo il Girona sale a 13 punti, raggiungendo il Barcellona. In testa c'è il Real Madrid a punteggio pieno.