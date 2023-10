Alvaro Prieto è morto folgorato: la ricostruzione dell'incidente

La morte di Alvaro Prieto, giovane tesserato del Cordoba, ha sconvolto la Spagna. Calcistica e non. Dopo il ritrovamento del corpo da parte di un giornalista in diretta, le autorità spagnole hanno svelato la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita il ragazzo di 18 anni. Il corpo è stato ritrovato in mezzo a due vagoni di un treno che era fermo da mesi per un controllo. Presentava ustioni nella zona addominale, sulle braccia e sulle mani a seguito di un scossa elettrica. Dopo l'autopsia, le autorità hanno confermato che Alvaro Prieto è morto a causa di una folgorazone, a seguito di una scossa da 3.500 volt.