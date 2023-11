Rodrygo rinnova con il Real Madrid: la clausola rescissoria è clamorosa!

Dopo Vinicius Junior, anche l'altro brasiliano Rodrygo, 22enne ex Santos, ha prolungato il contratto con il Real Madrid. Lo ha annunciato il club pluricampione d'Europa specificando che il nuovo accordo scadrà a giugno del 2028. Non sono invece state precisate le cifre dell'affare, ma la stampa spagnola ipotizza che nel nuovo accordo ci sia una clausola rescissoria di 1 miliardo di euro, così come accaduto per Vinicius Jr. Autore di 19 gol in 57 patite giocate nel Real nella scorsa stagione, Rodrygo in particolare è stato decisivo nella finale della Coppa del Re segnando una doppietta all'Osasuna che ha regalato il trofeo alle 'merengues'. Con il Real Madrid il brasiliano, acquistato nell'estate del 2018 per 45 milioni di euro, ha vinto anche due titoli della Liga, una Champions League e un Mondiale per club.