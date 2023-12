Il Real Madrid e la polemica social sul nuovo Bernabeu: "Mancano i bagni"

MADRID - Arrivano le prime critiche per il nuovo Bernabeu: alcuni dettagli del futuristico impianto del Real Madrid hanno infatti fatto storcere il naso ai tifosi. Si tratta di un restyling iniziano nel 2019 e che, causa Covid , ha subìto dei ritardi. Ma nonostante i costi enormi (circa un miliardo di euro), molti osservatori non sembrano soddisfatti.

La polemica social sul Bernabeu: cosa è successo?

Le critiche sono arrivate principalmente sul fronte dei posti a sedere, giudicati troppo stretti per garantire la comodità degli spettatori. In secondo luogo, nel mirino sono finiti i servizi igienici del nuovo stadio del Real Madrid: sembra infatti che il numero dei bagni sia stato diminuito per fare spazio alle cabine riservate ai vip, con immaginabili probabili disagi.