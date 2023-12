Filipe Luis affranto dopo 13 anni: "Di Maria perdonami". Il motivo

Cosa ha fatto Luis Filipe a Di Maria?

Luis Filipe, che all'epoca vestiva la maglia dell'Atletico, ha ricordato con grande rimpianto quanto accaduto nel corso di un derby con il Real Madrid, squadra nella quale giocava Di Maria: "Apro il mio cuore riguardo al rimpianto più grande della mia carriera. Se c'è qualcosa di cui mi pento davvero di aver fatto, e vorrei tornare indietro nel tempo e non farlo più, è stato contro Ángel Di María. Sono arrivato all'Atlético de Madrid e dovevamo giocare contro il Real Madrid. Kun Agüero mi ha detto: 'Filipe, se ti avvicini a lui, si perderà, lascerà il gioco. Alla prima occasione raccontagli di sua moglie'. E io andai da Di María e gli dissi: 'Tua moglie non so che cosa'. L'ho maledetto, ho pronunciato il nome di sua moglie... E lui lì mi ha guardato, era avvilito, non ha fatto una bella prestazione. Sono tornato a casa e me ne sono pentito tanto. Di María mille scuse, amico, mi dispiace di averti fatto questo". La sfida la vinse comunque il Real con reti di Carvalho e Ozil.