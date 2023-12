Borja Mayoral e le sorprendenti risposte su stipendio e rapporti sessuali

ROMA - Borja Mayoral, ex giocatore della Roma attualmente in forza al Getafe, è intervenuto alla trasmissione "La resistencia", presentata dal comico e presentatore David Broncano. L'attaccante ha parlato a tutto tondo di numerosi argomenti, anche più "scottanti", come rapporti sessuali e conto in banca. All'arrivo in studio Borja Majoral è stato accolto dal grido del pubblico che ne ha invocato la convocazione in nazionale con "Borja Seleccion". L'attaccante ha replicato con "Non mi hanno detto niente. Non so se sia un bene o un male, ma nessuno della Federazione mi ha contattato".