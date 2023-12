Rapina shock per Keita: casa svaligiata dai ladri con la madre dentro

BARCELLONA (SPAGNA) - Brutta disavvenura in spagna per Keita Balde Diao, 28enne attaccante senegalese in forza all'Espanyol ed ex tra le altre di Lazio e Inter. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola infatti, alcuni rapinatori hanno svaligiato la sua casa nella località costiera di Arenys de Mar, introducendosi nell'abitazione mentre era presente la madre del calciatore.