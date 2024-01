Alvaro Prieto, chiusa l'indagine sulla morte: il verdetto dei giudici

Alvaro Prieto, caso archiviato: il motivo

In un'ordinanza del 19 dicembre, la Corte ha stabilito che "non risulta alcuna prova della commissione di alcun reato criminoso", con le indagini che hanno portato il giudice a concludere che si è trattato di morte accidentale per folgorazione. La corte ha precisato che il giovane, originario di Córdoba, è morto lo stesso giorno della sua scomparsa, il 12 ottobre 2023, come confermato nei verbali dei medici legali che hanno effettuato l'autopsia. Oltre a questo aspetto, come detto, è stato preso atto della mancanza di prove di atti criminali riconducibili a un omicidio, spingendo la corte ad archiviare il caso.