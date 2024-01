Greenwood espulso, Iglesias è una furia: fa una richiesta e offre frutti di mare

Cosa ha fatto Greenwood?

La partita di Greenwood è durata 50 minuti, con l'arbitro che ha estratto il cartellino rosso dopo che il calciatore si è rivolto, come scritto sul referto, con la parola "v******o". La motivazione del rosso ha fatto andare su tutte le furie Iglesias, il quale con un post su X ha scritto: "Se qualcuno mi trova un video in cui Greenwood dice v********o, lo inviterò a mangiare un plateau di frutti di mare".Anche Bordalas, tecnico dei padroni di casa, ha spiegato che non ha insultato nessuno e che ha solo detto: "Non prendermi per il c**o".