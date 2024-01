Liga, colpo Athletic Bilbao: Siviglia sempre in crisi. Osasuna ok

Colpo grosso dell’Athletic Bilbao che si impone per 2-0 nella trasferta contro il Siviglia nella gara valida per la 19esima giornata della Liga spagnola. Vesga sblocca la partita alla mezz’ora, poi nella ripresa Paredes cala il bis e chiude la contesa. Con questo successo l’Athletic Bilbao sale al terzo posto con 38 punti insieme ad Atletico Madrid e Barcellona, mentre il Siviglia resta in crisi alla luce del sedicesimo posto, un solo punto sopra la zona rossa. Da segnalare per i padroni di casa il forfait di Soumaré a pochi minuti dal fischio d'inizio per "problemi personali".