Questa sera è in programma l'attesa sfida tra Real Madrid e Barcellona che assegnerà la Supercoppa di Spagna. Cresce l'attesa per l'ennesimo confronto tra merengues e blaugrana, dopo il successo di quest'ultimi nella edizione dello scorso anno col punteggio di 3-1. Il Real Madrid vuole la rivincita, come messo in risalto da Florentino Perez che ha fissato un premio piuttosto allettante per i calciatori.