Real Madrid, Ancelotti raggiunge Zidane e mette nel mirino Miguel Muñoz

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Ci ha messo poco più di due settimane Carlo Ancelotti per ripagare la rinnovata fiducia del Real Madrid , che solo lo scorso 29 dicembre aveva ufficializzato il rinnovo del tecnico di Reggiolo fino all’estate del 2026, consegnando al presidentissimo Florentino Perez la 13ª Supercoppa di Spagna . Per il tecnico italiano si tratta dell’11º titolo conquistato sulla panchina dei blancos, che gli permette di raggiungere, così, al secondo posto Zinedine Zidane e di mettere nel mirino il mitico Miguel Muñoz , che con i suoi 14 trofei è il tecnico merengue più vincente. A livello assoluto, invece, salgono a 27 i titoli complessivi conquistati dall’Ancelotti allenatore, che tra i vari primati può vantare 4 Champions - due col Milan e altrettante col Real - e il trionfo in tutti e cinque i principali campionati del vecchio continente.

CAPOLAVORO TATTICO - Quest’ultima vittoria ha il sapore dolce della vendetta, consumata a un anno di distanza dalla sconfitta per 3-1 nel Clasico d’Arabia della scorsa stagione. Dopo aver superato l’Atletico per 5-3, al termine della spettacolare semifinale, chiusa in crescendo ai supplementari, Ancelotti compie un piccolo grande capolavoro tattico nella finalissima del torneo, dove fin dal primo minuto riesce a mettere in evidenza tutti i difetti del fragile Barça attuale. Aspettandosi un atteggiamento piuttosto spericolato dell’altissima retroguardia blaugrana, il Real cerca fin dal primo minuto, con insistenza, le spalle di Araujo e compagni e per Rodrygo e Vinicius è una goduria. Quest’ultimo, spalleggiato dal connazionale, realizza una pregevole tripletta nel giro di appena quaranta minuti e, nella ripresa, oltre a favorire il poker finale dello stesso Rodrygo col suo assist, forza pure il secondo cartellino giallo dello smarrito Araujo, che ha sancito la resa definitiva dei catalani. Si allunga, così, a 21 partite la striscia positiva dei blancos, che in questa stagione hanno incassato un’unica sconfitta, nel derby con l’Atletico di Liga dello scorso 24 settembre, e, per quanto riguarda la Champions, hanno messo insieme uno strepitoso en plein di sei vittorie nel Gruppo C, dov’era inserito anche il Napoli. Niente male, se teniamo in conto anche i tre infortuni al crociato sofferti dai fondamentali Courtois, Militao e Alaba. Più forti della sfortuna!

