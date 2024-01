Girona, Dovbyk fa tripletta in meno di 7 minuti: 5-1 al Siviglia di Ramos

Artem Dovbyk ha riportato il Girona al comando solitario della Liga con una tripletta in 6 minuti e 33 secondi : spazzato via il Siviglia di Sergio Ramos , travolto 5-1 dalla rivelazione del massimo campionato iberico.

Girona davanti a Real Madrid e Barcellona in Liga

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha una partita in meno rispetto ai diretti concorrenti per il titolo così come il Barcellona, terzo in classifica ora a -8, ma gli uomini di Michel continuano a stupire con una marcia impressionante e non ci sono ormai più dubbi sul fatto che si giocheranno la vittoria del campionato fino alla fine.