Tebas, durissimo attacco alla Fifa: "Mondiale? Farò causa per fermarlo"

Duro attacco di Tebas nei confronti del sistema calcio. Il presidente della Liga è stato intervistato dal Guardian e ha subito esordito nel toccare il tema della Superlega, di cui è uno dei più accaniti oppositori: "La Superlega ha pochissime possibilità di essere accettato dai club: cioè nessuna. Florentino Perez? Il suo obiettivo è che i grandi club, quelli più ricchi e con maggiori risorse, possano gestire il calcio in Europa. E che gli altri sono solo vassalli, che dovrebbero essere contenti di qualunque cosa venga loro data. Le differenze fondamentali che ho con Florentino sono due modelli di calcio professionistico completamente opposti, in ambito nazionale così come in Europa. Non c'è alcun compromesso tra loro, sono bianco e nero e non c'è alcuna zona grigia".