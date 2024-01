Barcellona, infortunio per Balde in Coppa del Re: Napoli a rischio

Nel corso della serata dedicata alla Coppa del Re, Xavi Hernandez perde il giovane Balde dopo appena 21 minuti di gioco. Serio infortunio muscolare per il classe 2003 , costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco, durante il confronto tra Athletic Bilbao e Barcellona . Il ragazzo cresciuto nella cantera blaugrana rischia di saltare la sfida degli ottavi di Champions con il Napoli di Mazzarri .

Infortunio Balde in Athletic Bilbao-Barcellona: Napoli a rischio

In attesa di ritrovare il miglior Joao Cancelo e un elemento fondamentale come Marc-André Ter Stegen, il Barça è chiamato a rinunciare anche allo sfortunato Balde. Pochi minuti dopo il fischio d'inizio di Athletic Bilbao-Barcellona, il ragazzo ha sentito tirare il flessore della coscia destra e si è immediatamente fermato. Mani al volto e staff medico dei catalani in campo.

Sensazioni negative, con il 20enne che rischia di saltare il primo round della doppia sfida con il Napoli, qualora dovesse essere confermata la lesione muscolare.