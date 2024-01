Barcellona, il clamoroso annuncio di Xavi dopo il ko con il Villarreal

L'annuncio di Xavi: "Dal 30 giugno non sarò più l'allenatore del Barça"

Prima di rispondere alle domande dei giornalisti presenti, a margine della brutta sconfitta incassata tra le mura amiche contro il Villarreal, Xavi ha deciso di annunciare il suo addio al Barcellona: "Dal 30 giugno non sarò più l'allenatore del Barcellona. La mia decisione è irrevocabile. Si tratta di una decisione di buon senso, dopo esserci confrontati con il presidente Laporta e con l'intera area tecnica. Ero una soluzione due anni e tre mesi fa, ma adesso non voglio rappresentare un ostacolo o un problema per il Barça".

E poi ha aggiunto: "Sento che sto facendo la scelta giusta, non è questione di energie, quelle non mi mancano. Bisogna cambiare rotta, penso sia necessario allentare la tensione. Ora, restiamo concentrati sui nostri obiettivi e sui 4 mesi che abbiamo davanti. Puntiamo a competere per vincere la Champions League, che resta un obiettivo, come ho sempre dichiarato. Io resto un uomo e un tifoso del Barça".