Xavi polemico: "In Spagna non si valorizza il nostro lavoro, fuori sì"

Alla vigilia di Alaves-Barcellona, Xavi Hernandez è tornato a parlare in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno dei blaugrana, con un occhio alla posizione e alla valorizzazione degli allenatori spagnoli, in patria e nel mondo. Con chiaro riferimento alle critiche nei suoi confronti, Xavi non si è nascosto dinanzi a microfoni e telecamere.