Liga, Betis fermato dal Getafe. Pari Villarreal, tris del Celta Vigo

SIVIGLIA (Spagna) - Il Betis Siviglia , nella 23a giornata della Liga spagnola, non riesce ad andare oltre l’1-1 contro il Getafe . Succede tutto nel primo tempo con il vantaggio di Greenwood su rigore e la risposta di Isco, sempre dal dischetto. Il Betis, quindi, rallenta la corsa verso l’Europa, sale a quota 35 punti, a -2 lunghezze dalla Real Sociedad, sesta in classifica. Il Getafe invece è decimo a quota 30 punti.

Liga, il Celta Vigo stravince

Il Celta Vigo si impone per 3-0 in casa dell'Osasuna. A segno Larsen al 24', de la Torre al 25' e Douvikas al 90'. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per il Celta, che sale a quota 20 punti a +3 sulla zona retrocessione. Termina invece 0-0 la sfida tra Villarreal e Cadice. Un risultato che lascia le due squadre impelagate nei bassi fondi della classifica della Liga.

