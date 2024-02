Atletico Madrid, un treno speciale per andare a Siviglia

Iryo Frecciarossa è il nuovo partner commerciale dell'Atletico Madrid. L’azienda, di cui Trenitalia detiene il 45%, investe nel club biancorosso. Il club e iryo Frecciarossa hanno concluso un accordo affinché la prima società privata spagnola di alta velocità diventi il nuovo sponsor ufficiale dell’Atletico de Madrid per la stagione in corso e la successiva. L'Atlético de Madrid innova cosí suoi viaggi introducendo il primo operatore spagnolo di alta velocità partecipato da Trenitalia, Air Nostrum e Globalvia, viaggiando fino a Siviglia, città in cui giocherà la 24ª giornata di campionato.