Liga, Atletico Madrid ko a Siviglia. Muriqi fa volare il Maiorca

Il Siviglia batte 1-0 l'Atletico Madrid nella 24ª giornata della Liga. A decidere la sfida è una rete di Romero dopo quindici minuti. Brutte notizie per Diego Pablo Simeone, che resta fermo a quota 48 (a più tre dell'Athletic Bilbao che deve però recuperare una partita) e perde Alvaro Morata. L'ex juventino è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio a fine primo tempo dopo aver subito un brutto colpo. Il centravanti è uscito zoppicante ed in lacrime.

Siviglia-Atletico Madrid 1-0, tabellino e statistiche

Muriqi fa volare il Maiorca

Il Getafe si impone per 3-2 contro il Celta Vigo. Padroni di casa avanti per 2-0 nel primo tempo grazie alle reti dell'ex Roma e Real Madrid Borja Mayoral al 41' e di Jaime Mata al 45'+2'. Nella ripresa la rimonta degli ospiti con i gol di Larsen al 71' e di Allende all'85'. Nel finale è ancora Jaime Mata all'89' a regalare tre punti pesanti al Celta. La squadra di Vigo aggancia il Maiorca e il Siviglia a quota 20 a +3 sulla zona retrocessione. Getafe che resta tranquillo a metà classifica. Muriqi regala al Maiorca il successo contro il Rayo Vallecano. L'ex laziale segna al 91' il gol del definitivo 2-1 (dopo le reti di Sanchez per i padroni di casa e Garcia per gli ospiti).

Maiorca-Raya Vallecano 2-1, tabellino e statistiche

Getafe-Celta Vigo 3-2, tabellino e statistiche