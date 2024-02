Liga, la Real Sociedad vince in rimonta: Maiorca ko

PALMA DI MAIORCA - Grazie ad un gol di Merino realizzato nel recupero, la Real Sociedad batte 2-1 il Maiorca, nella 25esima giornata della Liga. Un successo che permette agli uomini di Alguacil, di agganciare il sesto posto in classifica e di scavalcare il Betis, fermato dal Deportivo Alaves sullo 0-0. Il Maiorca sblocca il risultato dopo 4' con Sanchez, ma viene prima ripreso (rete di Kubo al 38') e poi superato dagli ospiti. Real Sociedad a quota 40 in classifica: un punto avanti al Real Betis, che non riesce a scardinare l'attenta difesa del Deportivo Alaves.