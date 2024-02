Infortunio shock per la guardalinee di Betis-Athletic: scontro con la telecamera e sangue al volto

SIVIGLIA (SPAGNA) - Clamoroso infortunio nella partita tra il Betis di Siviglia e l'Athletic Bilbao valida per la 26ª giornata della Liga. È quello di cui è stata vittima l'assistente Porras Ayuso al 13', nell'azione che ha consentito ad Avila di firmare il momentaneo 1-0 per gli andalusi padroni di casa sul prato del 'Benito Villamarin'.

Real Betis-Athletic Bilbao: la cronaca LIVE

Betis-Athletic, infortunio schock per la guardalinee

Correndo a bordo campo lungo la sua fascia di competenza, l'assistente dell'arbitro si è infatti scontrata contro una telecamera rimanendo ferita al volto. Sanguinante, Porras Ayuso è stata soccorsa dal personale medico per poi lasciare il campo di gioco per raggiungere l'ambulanza presente allo stadio. Il cameraman invece è stato prima rimproverato dall'arbitro Cuadra Fernandez per esseresi avvicinato troppo al campo, poi espulso per aver continuato a riprendere nonostante l'incidente. La gara invece è stata interrota per qualche minuto prima di riprendere.