Liga, En-Nesyri trascina il Siviglia e frena la corsa all'Europa della Real Sociedad

SIVIGLIA - Torna alla vittoria il Siviglia che nella 27ª giornata della Liga si impone per 3-2 sulla Real Sociedad. Al Ramón Sánchez Pizjuán la squadra di Sánchez Flores conquista tre punti importantissimi e frena la corsa all'Europa dei baschi guidati da Alguacil. Protagonista di giornata En-Nesyri che porta sul doppio vantaggio i padroni di casa siglando la sua personale doppietta in appena due minuti. Nel finale di primo tempo André Silva accorcia le distanze dal dischetto ma nella ripresa è la rete di Sergio Ramos a riportare avanti di due lunghezze il Siviglia. Arriva troppo tardi la rete di Brais Mendez che fissa il punteggio finale sul 3-2. Tre punti d'oro per il Siviglia che sale a quota 27 e si allontana sempre di più dalle zone calde della classifica, rimane invece a 40 la Real Sociedad, a -2 dal Betis sesto, che scenderà in campo contro l'Atletico Madrid domenica 3 marzo.