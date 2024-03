"Brahim Diaz, clamoroso addio alla Spagna: vestirà la maglia del Marocco"

Perché Brahim Diaz ha scelto il Marocco?

Brahim Diaz è nato in Spagna, ma è naturalizzato marocchino grazie alle origini del padre. L'attaccante ha aspettato a lungo una chiamata da parte della Roja, ma non è mai arrivata se non per una amichevole giocata contro la Lituania nel 2021. Il Marocco ha fortemente corteggiato Diaz, tanto da convincerlo ad accettare la convocazione. L'esordio potrebbe avvenire già nei match contro Angola e Mauritania, in programma, rispettivamente, il 22 e il 26 marzo prossimi.