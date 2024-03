Ufficiale, Rafa Benitez lascia il Celta Vigo: il comunicato

Termina l'avventura di Rafa Benitez sulla panchina del Celta Vigo . L'ex allenatore di Napoli e Liverpool era arrivato in Galizia nel giugno del 2023. Decisiva la sconfitta contro il Real Madrid per 4-0 al Bernabeu: la squadra ora è al quartultimo posto, a +2 dalla zona retrocessione nella Liga .

Benitez lascia il Celta Vigo: decisiva la sconfitta contro il Real

Questo il comunicato del club: "Rafa Benítez e il suo staff tecnico lasciano l'RC Celta dopo otto mesi di impegno assoluto e piena dedizione, ma nei quali la squadra non ha ottenuto i risultati attesi dal club. Il club desidera esprimere la sua più sincera gratitudine a Rafa Benítez e ai suoi assistenti per il coinvolgimento, l'onestà e la professionalità che hanno dimostrato sin dal loro arrivo e per il lavoro instancabile che hanno svolto. Anche il RC Celta augura loro buona fortuna e successo per il futuro".