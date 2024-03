Il Real Madrid e il cheeseburger disgustoso: "Non lo darei neanche a un cane"

Real Madrid sommerso dalle critiche dei propri tifosi sui social, non solo per la deludente prestazione in Champions League contro il Lipsia, ma anche per il cibo fornito agli stessi supporters dei Blancos. Al centro del dibattito, la vendita di alcuni cheeseburger allo stadio "Santiago Bernabeu", in occasione della gara di ritorno degli ottavi della massima competizione continentale. Inferociti i sostenitori della squadra di Carlo Ancelotti.