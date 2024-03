Mbappé cerca casa a Madrid: quanto costa l'appartamento

Quello tra Kylian Mbappé e Real Madrid è un matrimonio che s'ha da fare. Il fuoriclasse francese è ormai pronto a lasciare il Psg di Luis Enrique e ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia dei Blancos, realizzando così un sogno nel cassetto. L'ex Monaco dovrà ambientarsi nello spogliatoio di Valdebebas e sul campo del "Bernabeu", ma necessita anche di un appartamento di lusso in cui soggiornare nella capitale spagnola. In tal senso, la sua famiglia avrebbe già fatto visita ad alcune agenzie immobiliari per valutare prezzo e comfort di un'abitazione "galactica".

Mbappé cerca casa a Madrid: il prezzo dell'appartamento "Real"

Secondo il quotidiano Marca, sempre molto vicino alle dinamiche di casa Real, la famiglia di Kylian Mbappé si sarebbe recata in Spagna una decina di giorni fa per prendere confidenza con la capitale, sondando le prime soluzioni per vivere al meglio il soggiorno a Madrid. Il passaggio ai Blancos appare ormai solo una formalità, con il Psg che pensa già al futuro e a come giocare senza il classe '98.

Grande curiosità per la location che Mbappé sceglierà per vivere la sua quotidianità, lontano dai riflettori. Rispetto ai primi anni 2000, i calciatori tendono ad allontanarsi dal centro sportivo di Valdebebas, per evitare occhi indiscreti, microfoni e telecamere. Lydia Martínez, CEO dell'agenzia immobiliare Steps Relocation, ha analizzato ai microfoni di Marca il "fenomeno Mbappé", che ha aperto la caccia alla proviggione, qualora si concretizzasse la vendita di un'abitazione di lusso al fuoriclasse francese: "Non guardano il prezzo molto alto - ha subito ribadito Martinez, guardando al passato -. Di solito vengono affittate fino all'acquisto. Il costo complessivo è tra i 12 e i 16 milioni di euro, a seconda di ciò che vogliono gli interessati. Per l'affitto, circa 25.000 e fino a 35.000 al mese è qualcosa di molto normale. Può passare un anno mentre trovano una casa già costruita, oppure due anni, due anni e mezzo se compri un terreno e costruisci la casa a tuo piacimento, in un mese è quasi impossibile. Infatti, io sconsiglio di comprare velocemente, perché non sai se ti piace vivere in questo quartiere. Parliamo di un investimento importante".