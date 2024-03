Getafe-Siviglia sospesa per insulti razzisti: il duro sfogo di Sergio Ramos

Sergio Ramos: "Vogliamo rispetto"

Al termine dell'incontro, Sergio Ramos ha commentato duramente l'accaduto: "Chiediamo rispetto, vogliamo che la gente venga allo stadio non per sfogarsi e dire sciocchezze o per insultare i giocatori. Dobbiamo mettere un freno a questo tipo di persone, segnalarle e vietare loro di entrare negli stadi per ripulire l'immagine del calcio. Il nostro sport esiste per unire, non per separare".