Sergio Ramos tira l'orecchio all'ex compagno Isco nel derby di Siviglia

Il derby tra Betis e Siviglia non è mai una partita come le altre. Oltre all'1-1 finale, non è passato inosservato il gesto di Sergio Ramos nei confronti del suo ex compagno Isco, ai tempi del Real Madrid: in occasione del calcio di rigore decretato dall'arbitro José María Sánchez Martínez, poi revocato con l'ausilio del Var, il difensore spagnolo ha tirato l'orecchio destro al fantasista cresciuto nelle giovanili del Valencia.