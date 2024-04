Rudiger senza freni: dalla pipì a letto a Mbappé, le parole clamorose

Rudiger: "Mbappé in finale di Champions? Batteremo il Psg"

Protagonista del podcast sul canale YouTube Carré, Rudiger ha scatenato l'ilarità del web con rivelazioni piuttosto curiose sulla sua gioventù, come un evento che ha caratterizzato l'infanzia e parte dell'adolescenza: "Fino all’età di 15 anni bagnavo il letto facendo pipì. Non c'è niente di cui vergognarsi. È vero che da un lato è umiliante, ma va bene così, è la vita. Come ho risolto il problema? Ho smesso di bere dopo le 20...". L'ex centrale della Roma è poi tornato a parlare di calcio e del possibile confronto in finale di Champions con il Psg di Mbappé: "Se affrontiamo Kylian Mbappé e il PSG in finale, li batteremo. Se mi dribbla nel finale lo faccio esplodere, non è in campo per fare amicizia. Ha vinto il Mondiale a 18 anni, già questo lo rende molto speciale. Penso che possa diventare il miglior giocatore francese di tutti i tempi, cosa che non è ancora. Per me il migliore resta Zidane. Il difensore più forte è Sergio Ramos, ancora lui. Dobbiamo rispettare le leggende come lui, Thiago Silva e Pepe. I due attaccanti più difficili da marcare, per me, sono stati CR7 e Aguero. Mbappé? Non è un centravanti puro, è un'ala. Ma può essere un problema molto spesso. Nessun giocatore mi ha fatto paura in carriera. Il trasferimento al Real? Non c'è niente di ufficiale, chi ha detto che verrà? Tutti i grandi giocatori hanno sempre giocato al Real Madrid... Quindi sì, è uno dei migliori al mondo, funzionerebbe bene".