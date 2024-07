De La Fuente avverte Lamine Yamal: "Chi ora ti adula..."

De La Fuente avverte Lamine Yamal

Nel corso di una lunga chiacchierata con il quotidiano Marca, il ct De La Fuente si è soffermato sull'attuale posizione di Lamine Yamal, chiamato a non farsi sopraffare dagli elogi di tifosi e addetti ai lavori: "È stato molto ben accompagnato dai veterani della nazionale - ha sottolineato il selezionatore spagnolo -. In ogni momento lo hanno sostenuto e gli abbiamo sempre detto: dobbiamo calmarci, avere pazienza, è molto lungo perché gli stessi che ti adulano e ti lodano non avranno alcuna vergogna nel dire il contrario. Deve maturare, - ha aggiunto De La Fuente - anche se per la sua età è molto maturo. Più degli altri ragazzi. Queste esperienze lo aiutano a crescere. Deve rafforzarsi a livello personale, continuare a crescere come persona, acquisire valori. Con ciò crescerà professionalmente".