Lamine Yamal, parla il padre: "Mi vedevo tra la vita e la morte"

Sono ore difficili per Lamine Yamal e tutta la famiglia della nuova stella del Barcellona. Attimi di terrore per il padre del classe 2007, Mounir Nasraoui, coinvolto in una rissa e vittima di un'aggressione. Fortunatamente, il papà del gioiello blaugrana non è in pericolo di vita e oggi è tornato a parlare.