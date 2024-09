Rafa Mir arrestato: accusato di violenza sessuale

Rafa Mir, attaccante del Valencia, è stato arrestato dalla polizia spagnola per un presunto reato di violenza sessuale. Il calciatore non si è presentato oggi nel ritiro del club e non ha preso parte all'allenamento. Secondo quanto riferito da Cadena Ser, l'attaccante è accusato di presunta aggressione sessuale, commessa contro due donne di circa 25 anni.