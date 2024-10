Liga, Lukebakio trascina il Siviglia: una doppietta stende l'Espanyol

CORNELLÁ DE LLOBREGAT (Spagna) - Successo in trasferta per il Siviglia che si impone per 2-0 sull'Espanyol di Barcellona nell'anticipo del venerdì dell'11ª giornata della Liga. Sul terreno del RCDE Stadium di Cornellá de Llobregat l'attaccante della nazionale belga Lukebakio, d'origine congolese, apre le marcature al 20' con un sinistro da fuori area e raddoppia al 45' con un perfetto diagonale rasoterra, ancora di sinistro, che si infila in rete lambendo il palo. Nella ripresa il risultato non cambia, complice l'imprecisione al tiro dell'Espanyol. La formazione catalana resta al 15° posto con 10 punti, mentre il Siviglia sale al 9° posto a quota 15.