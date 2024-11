Liga, il Villarreal cala il tris contro l'Alaves. Siviglia, stop a Leganes

Dopo il 4-0 amaro del Real Madrid sull'Osasuna al Bernabeu, il sabato della Liga proseguito con gli altri tre match in programma ed è stato amaro per il Siviglia, che ha perso 1-0 in casa del Leganes. La svolta nel finale: all'80' Agoumé ha commesso fallo da rigore ed è stato espulso, due minuti più tardi De La Fuente non ha perdonato dal dischetto riducendo a un solo punto in classifica dagli odierni dirimpettai.