Liga, Barcellona ko e Mbappé ancora in gol

BARCELLONA (SPAGNA) - Reti e spettacolo nella penultima giornata, a orario unificato, della Liga. Il 37º turno fissa definitivamente le prime sei posizioni del torneo e riduce a uno scontro privato a distanza tra Espanyol e Leganes la lotta per evitare di retrocedere insieme ai già condannati Valladolid e Las Palmas . I freschi campioni di Spagna del Barça si arrendono in casa di fronte a un Villarreal che si assicura la 5ª posizione, buona per partecipare alla prossima Champion League. Successo, invece, per il Real Madrid , che abbatte la resistenza di un Siviglia rimasto in nove, grazie alle reti di Kylian Mbappé e Bellingham . Terzo gradino del podio per l’ Atletico Madrid , che cala il poker contro il Betis , che chiude al 6º posto.

Dopo la festa

La serata di Montjuic si apre con il tributo del Villarreal ai freschi campioni di Spagna del Barça, attraverso il tradizionale pasillo de honor. Poi è partita, con gli ospiti che sorprendono subito alle spalle gli spericolati padroni di casa e passano in vantaggio con Ayoze, liberato da Nicolas Pepe. A trovare il pari, al 38’, ci pensa il solito Lamine Yamal, con l’ormai classico sinistro a giro nell’angolino basso lontano. 9º gol in Liga, 18º in stagione per il baby fenomeno, che, nel recupero della prima frazione, costringe il portier ospite, Luiz Junior, a una grande deviazione sulla traversa. La giocata, però, prosegue e si chiude con la rete di Fermin Lopez, che insacca con un angolatissimo tocco di esterno sinistro. Il Sottomarino giallo non ci sta e, appena varcato il 10’ della ripresa, trova il 2-2 con un tocco morbido di Santi Comesaña, che non lascia scampo a Ter Stegen. I ragazzi di Marcelino, a una decina di minuti dal termine, completano la remontada con Buchanan. Villarreal in Coppa Campioni.

Mbappé vuole la Scarpa d’Oro

Ben dieci indisponibili, tra i quali Vinicius e Rodygo per il Real, che parte, comunque, all’attacco e, al 12’, si ritrova subito in superiorità numerica, a seguito dell’espulsione di Badé, che mette giù Mbappé, lanciato a rete da Bellingham. L’occasione più ghiotta del primo tempo, però, capita tra i piedi degli andalusi, che si divorano il vantaggio con Garcia Pascual, che si era presentato davanti a Courtois approfittando di un erroraccio di Jacobo. Al 3’ della ripresa, l’appena subentrato Isaac Romero entra durissimo su Tchouameni e i locali rimangono, addirittura, in nove per l’intero secondo tempo. I blancos aumentano ulteriormente la pressione e, dopo una clamorosa traversa di Mbappé, lo stesso francese rompe finalmente gli equilibri con un angolato destro da fuori area. 29º gol in Liga per il Pichichi del torneo, che mette nel mirino Viktor Gyokeres per la Scarpa d’Oro per il massimo marcatore europeo. Di Jude Bellingham, da due passi dopo una sponda di Gonzalo, il definitivo 2-0 per i ragazzi di Carlo Ancelotti.

Gli altri

Terzo posto in cassaforte per l’Atletico Madrid, che s’impone per 4-1 sul Betis Siviglia. I ragazzi di Simeone si portano sul 2-0 con un calcio di punizione da cineteca di Julian Alvarez e un colpo di testa di Robin Le Normand. A metà ripresa, Pablo Fornals dimezza lo svantaggio con una spettacolare sforbiciata. A chiudere ogni discorso ci pensa ancora Julian, che realizza a porta spalancata approfittando di un tocco per vie orizzontali di Griezmann. Completa il poker, nel finale, Angel Correa. Gli uomini di Manuel Pellegrini, la prossima stagione, disputeranno l’Europa League. I colchoneros, da parte loro, oltre che alla Champions, parteciperanno anche alla Final Four della Supercoppa di Spagna, insieme a Barça, Real Madrid e all’Atheltic Bilbao, che ha fatto bottino pieno al Mestalla di Valencia e ha certificato, così, il suo 4º posto, con un destro all’incrocio dell’ex Torino Alex Berenguer. Una rete solitaria di Kike Garcia, invece, garantisce la salvezza matematica all’Alaves. La terza retrocessa, dopo Valladolid e Las Palmas, uscirà dalla sfida a distanza tra l’Espanyol e il Leganes, che mantiene vive le speranze di rimanere in Liga grazie al gol di Dani Raba, che decide la visita proprio al Las Palmas.