Liga, colpo grosso dell’Athletic Bilbao. Villarreal beffato in pieno recupero 

Colpo grosso dell’Athletic Bilbao che sbanca il campo del Betis Siviglia con il punteggio di 2-1. Sblocca la sfida un autogol di Bartra, poi Paredes raddoppia a cinque dal 90'. Finale convulso con il gol della bandiera del Betis (a segno Bakambu), tanti cartellini gialli e l’espulsione del portiere Padilla che era in panchina. Bilbao adesso a punteggio pieno a 9 punti e primo in classifica (non è da solo), Betis fermo a 4.