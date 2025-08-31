Liga, colpo grosso dell’Athletic Bilbao. Villarreal beffato in pieno recupero 

Colpo grosso dell’Athletic Bilbao che sbanca il campo del Betis Siviglia con il punteggio di 2-1. Sblocca la sfida un autogol di Bartra, poi Paredes raddoppia a cinque dal 90'. Finale convulso con il gol della bandiera del Betis (a segno Bakambu), tanti cartellini gialli e l’espulsione del portiere Padilla che era in panchina. Bilbao adesso a punteggio pieno a 9 punti e primo in classifica (non è da solo), Betis fermo a 4.
Liga, stop Villarreal
Pari per 1-1 tra Celta Vigo e Villarreal nella terza giornata della Liga. Ospiti avanti con Pepe al 53', poi - al 94' - la reazione dei padroni di casa che trovano il pareggio con Iglesias. Con questo pari il Villarreal sale a 7 punti in classifica, mentre il Celta Vigo va a quota 2. L’Espanyol, invece, regola l’Osasuna per 1-0 in casa: decisivo Romero a inizio secondo tempo.
