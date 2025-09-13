Liga, Nico Gonzalez trascina l'Atletico Madrid: 2-0 al Villarreal

Atletico Madrid-Villarreal, tabellino e statistiche

Borja Mayoral trascina il Getafe

Successo interno del Getafe, che batte l'Oviedo 2-0. A decidere la sfida sono i gol di Martin e Borja Mayoral, entrambi realizzati nel recupero del primo tempo. Per l'ex centravanti della Roma è il primo centro in campionato. L'Alaves si impone 1-0 sul campo dell' Athletic Bilbao: a decidere la sfida è un'autorete dell'ex attaccante del Torino Berenguer.

Getafe-Oviedo, tabellino e statistiche

Athletic Bilbao-Villarreal, tabellino e statistiche