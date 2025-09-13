Liga, Nico Gonzalez trascina l'Atletico Madrid: 2-0 al Villarreal

L'Atletico Madrid batte il Villarreal 2-0, nell'anticipo della quarta giornata della Liga. Per gli uomini di Simeone si tratta della prima vittoria in campionato. Esordio convincente per Nico Gonzalez, che segna la rete del 2-0, che chiude la gara. Il primo gol era stato realizzato nella prima frazione da Barrios. Con questo successo i "Colchoneros" si portano a quota cinque in classifica. Il Villarreal resta fermo a sette.
Borja Mayoral trascina il Getafe
Successo interno del Getafe, che batte l'Oviedo 2-0. A decidere la sfida sono i gol di Martin e Borja Mayoral, entrambi realizzati nel recupero del primo tempo. Per l'ex centravanti della Roma è il primo centro in campionato. L'Alaves si impone 1-0 sul campo dell' Athletic Bilbao: a decidere la sfida è un'autorete dell'ex attaccante del Torino Berenguer.
