Liga, Nico Gonzalez trascina l'Atletico Madrid: 2-0 al Villarreal

L'ex juventino segna all'esordio nella Liga: primo successo per Simeone in campionato
Liga, Nico Gonzalez trascina l'Atletico Madrid: 2-0 al Villarreal© Getty Images
1 min

L'Atletico Madrid batte il Villarreal 2-0, nell'anticipo della quarta giornata della Liga. Per gli uomini di Simeone si tratta della prima vittoria in campionato. Esordio convincente per Nico Gonzalez, che segna la rete del 2-0, che chiude la gara. Il primo gol era stato realizzato nella prima frazione da Barrios. Con questo successo i "Colchoneros" si portano a quota cinque in classifica. Il Villarreal resta fermo a sette. 

Atletico Madrid-Villarreal, tabellino e statistiche

Borja Mayoral trascina il Getafe

Successo interno del Getafe, che batte l'Oviedo 2-0. A decidere la sfida sono i gol di Martin e Borja Mayoral, entrambi realizzati nel recupero del primo tempo. Per l'ex centravanti della Roma è il primo centro in campionato. L'Alaves si impone 1-0 sul campo dell' Athletic Bilbao: a decidere la sfida è un'autorete dell'ex attaccante del Torino Berenguer. 

Getafe-Oviedo, tabellino e statistiche

Athletic Bilbao-Villarreal, tabellino e statistiche

